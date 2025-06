Usa l’attore Jonathan Joss ucciso dal vicino di casa Il marito | Insulti omofobi poi gli spari

Una tragedia che colpisce nel profondo: Jonathan Joss, celebre per il suo talento in 'Parks and Recreation' e 'King of the Hill', è stato ucciso in un atto di violenza scatenato da insulti omofobi. Questo drammatico evento riporta alla luce la crescente intolleranza nella nostra società. È un richiamo urgente a riflettere su quanto sia fondamentale promuovere l'accettazione e il rispetto, affinché simili brutalità non si ripetano mai più.

(Adnkronos) – L'attore statunitense Jonathan Joss è stato brutalmente assassinato domenica sera nei pressi della sua abitazione a San Antonio, in Texas. Aveva 59 anni ed era noto come interprete del carismatico Ken Hotate in 'Parks and Recreation' e come voce di John Redcorn nella serie animata 'King of the Hill'. Secondo quanto confermato dal . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, l’attore Jonathan Joss ucciso dal vicino di casa. Il marito: “Insulti omofobi, poi gli spari”

