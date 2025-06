Usa-Cina | incontro tra ministro Wang Yi e ambasciatore Perdue

Un incontro che segna una nuova fase nelle relazioni tra USA e Cina. Il ministro Wang Yi e l'ambasciatore David Perdue hanno affrontato temi cruciali come commercio e immigrazione, evidenziando le priorità di Trump. Questo dialogo potrebbe essere la chiave per una distensione in un momento storico in cui i rapporti internazionali sono più tesi che mai. Rimani sintonizzato: il futuro delleconomia globale potrebbe dipendere da questo confronto!

Torino, 3 giu. (LaPresse) – Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Pechino, David Perdue, ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Lo riferisce su X Perdue, spiegando di aver sottolineato durante il colloquio “le priorità del presidente Trump riguardo al commercio, al fentanyl e all’immigrazione illegale”. “La comunicazione è fondamentale per la relazione tra Stati Uniti e Cina”, ha scritto ancora Perdue, allegando due foto dell’incontro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa-Cina: incontro tra ministro Wang Yi e ambasciatore Perdue

Leggi anche Svizzera: briefing con stampa dopo incontro di alto livello Cina-Stati Uniti - Il 11 maggio 2025, a Ginevra, si è svolto un incontro di alto livello tra Cina e Stati Uniti riguardo agli affari economici e commerciali.

