Update di Chirurgia Ortopedica al Centro Hermes

Sabato 7 giugno, il Centro Hermes si trasforma in un punto di riferimento per la chirurgia ortopedica con un seminario dedicato alla profilassi del tromboembolismo. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra ortopedia e chirurgia vascolare della Casa di Cura “Villa Fiorita”, sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare nella medicina moderna. Scoprite come le innovazioni stanno cambiando il panorama delle cure ortopediche!

La chirurgia ortopedica maggiore sarà al centro di un corso sulla profilassi del tromboembolismo in ortopedia promosso, per sabato 7 giugno, congiuntamente dalle unità operative di ortopedia e di chirurgia vascolare della Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua. Ad ospitare il seminario. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Update di Chirurgia Ortopedica al Centro Hermes

