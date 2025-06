Uomo spara al cane per sopprimerlo e ferisce un passante | andrà a processo

Un'azione drammatica che riaccende il dibattito sui diritti degli animali e la responsabilità dei proprietari. Un 80enne della provincia di Firenze ha sparato al suo cane, colpendo involontariamente anche un passante. Questo caso mette in luce non solo la necessità di leggi più severe contro la crudeltà verso gli animali, ma anche l'importanza della sicurezza pubblica. Fino a 18 mesi di reclusione per i reati legati alle armi: una punizione sufficiente?

Un 80enne della provincia di Firenze ha sparato al suo cane anziano per sopprimerlo, ferendo anche un passante. Denunciato dal Partito Animalista Italiano, andrà a processo e rischia fino a 18 mesi di reclusione, ma non per l'uccisione del suo cane bensì per i reati connessi al porto abusivo d'armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Un uomo spara alla propria moglie, la ferisce gravemente e poi si toglie la vita. Sul comodino una lettera - In una tragica mattinata a Otranto, un uomo di 85 anni ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, per poi togliersi la vita.

