Uomini e mezzi convergono a Baia dei Campi | le strategie per difendere il Gargano dagli incendi

A Baia dei Campi, uomini e mezzi si uniscono per difendere il Gargano dagli incendi, un tema sempre più attuale alla luce dei cambiamenti climatici. La recente esercitazione di protezione civile mette in campo strategie innovative e coordina risorse terrestri e navali, dimostrando come la prevenzione sia fondamentale. Un punto cruciale? La capacità di adattarsi e rispondere in modo efficace a una minaccia sempre più concreta per l'ambiente e le comunità locali.

La macchina operativa chiamata a intervenire in caso di incendi boschivi affina le proprie tecniche e va a rodare le modalità di intervento. Lo farà attraverso una complessa esercitazione di protezione civile con il dispiegamento di risorse terresti e navali contro il rischio di incendi boschivi.

