Uomini e donne speciali Sicurezza scuola sociale Ecco gli insigniti al Merito

Un tributo a chi fa la differenza. Gli insigniti al merito, uomini e donne che si sono distinti per il loro impegno in ambito sociale e di sicurezza, ci ricordano l'importanza di una comunità coesa e responsabile. Mentre il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e nelle città è sempre più attuale, queste storie di dedizione e altruismo ci ispirano a costruire un futuro migliore per tutti. Celebriamo insieme il coraggio!

Uomini e donne che si sono distinti per il loro impegno professionale, che hanno servito lo Stato in divisa, che si sono impegnati in scopi sociali, filantropici e umanitari, o per servizi nelle carriere civili e militari. Sono carabinieri, poliziotti, finanzieri, alcuni operano nell’esercito, altri lavorano nelle scuole, negli uffici della pubblica amministrazione, dirigono aziende, hanno seguito il richiamo dell’arte. Parliamo dei super cittadini che ieri in Prefettura, a Perugia, in occasione della Festa della Repubblica, sono stati insigniti dell’onorificenza “ Al Merito della Repubblica Italiana ”, conferita con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uomini e donne speciali . Sicurezza, scuola, sociale . Ecco gli insigniti al “Merito“

