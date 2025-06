Uomini e Donne Chiara Pompei | il racconto shock di Riccardo Sparacciari sul tentato suicidio

Un racconto scioccante che riporta alla luce il tema delicato della salute mentale, spesso trascurato nel mondo dello spettacolo. Chiara Pompei, ex protagonista di Uomini e Donne, ha vissuto momenti oscuri che hanno scosso i fan e non solo. Riccardo Sparacciari, il suo fidanzato, con coraggio ha deciso di condividere l'accaduto su Instagram, invitando a riflettere sull'importanza del supporto e della comunicazione in situazioni di crisi. Un appello che non possiamo ignorare.

Chiara Pompei ha cercato di togliersi la vita a distanza di mesi dall’esperienza a Uomini e Donne. Riccardo Sparacciari, suo fidanzato, era con lei quando ha provato a suicidarsi e ha deciso di raccontare cosa è successo in quei drammatici momenti. Il ragazzo nelle ultime ore ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, facendo luce su quanto successo e sullo stato attuale della ragazza, oggi ricoverata in una struttura psichiatrica. Uomini e Donne, Chiara e Riccardo: il litigio e il gesto estremo. Secondo quanto raccontato da Riccardo Sparacciari, tutto è avvenuto la mattina di lunedì 26 Maggio 2025, in seguito a un acceso litigio tra i due. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Chiara Pompei: il racconto shock di Riccardo Sparacciari sul tentato suicidio

