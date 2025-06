Uno studio accusa le big tech | complici della pirateria Amazon risponde | basta Android e APK sulle Fire TV Stick

Un recente studio accusa le big tech di essere complici della pirateria, con Amazon in prima linea. La Fire TV Stick, infatti, risulta il dispositivo preferito dai pirati per accedere a eventi sportivi a prezzi stracciati. Amazon risponde alla situazione con misure drastiche, eliminando APK e Android dalla sua piattaforma. Questa mossa non solo mira a combattere la pirateria, ma potrebbe segnare l'inizio di una nuova era nella lotta alla contraffazione digitale. Quali saranno le ripercussioni per l'industria?

Secondo uno studio la Fire Stick sarebbe il dispositivo più a disposizione dei gruppi di pirati per vedere eventi sportivi a basso prezzo. I DRM obsoleti di Google e Microsoft facilitano la contraffazione. Amazon annuncia cambiamenti drastici: basta APK e Android sulla Fire TV.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Uno studio accusa le big tech: complici della pirateria. Amazon risponde: basta Android e APK sulle Fire TV Stick

