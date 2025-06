Università sfide e futuro | a Napoli il XXXIII Convegno Nazionale RAU su leadership e innovazione

Napoli si prepara ad accogliere il XXXIII Convegno Nazionale RAU, un’occasione imperdibile per esplorare le sfide e le opportunità della leadership universitaria. In un momento storico in cui l'innovazione è più che mai al centro dell'istruzione superiore, questo evento rappresenta un laboratorio di idee per plasmare il futuro degli atenei italiani. Un'opportunità unica per scambiare visioni e strategie, nel cuore di una città che sa come ispirare!

Il Coordinamento Nazionale RAU, la rete che relazioni i Responsabili delle Aree e degli Uffici degli Atenei italiani, promuove a Napoli il XXXIII Convegno Nazionale: un appuntamento che si propone come laboratorio condiviso di pensiero, visione e azione. La tre giorni partenopea organizzata con il patrocinio del CoDAU, dal 5 al 7 giugno, a Palazzo Pecoraro Albani in Via Porta di Massa, a Napoli , sarà un’occasione di confronto tra esperti e operatori del settore per analizzare e discutere il futuro dell’università pubblica italiana, oggi chiamata a misurarsi con nuove sfide. Si parlerà di innovazione tecnologica, trasformazione organizzativa, sostenibilità, complessità sociale, intelligenza artificiale, leadership e cambiamenti nelle professionalità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

