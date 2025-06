Università quali sono i corsi che perdono più studenti in Puglia? Flop Giurisprudenza e Ingegneria

La Puglia affronta una vera e propria “grande fuga” dall'università, con giurisprudenza e ingegneria che registrano i cali più drastici. Ma è solo il calo demografico a spiegare questo trend? Mentre i giovani cercano alternative più pratiche e immediate, il sistema accademico deve interrogarsi sul proprio futuro. Riprogettare l'offerta formativa potrebbe essere la chiave per attrarre nuovamente i talenti. Un’opportunità da non perdere!

