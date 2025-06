Università le origini dello sviluppo umano nei fossili di tre neonati vissuti 2 milioni di anni fa

Scopri le origini dello sviluppo umano attraverso il sorprendente ritrovamento di fossili di tre neonati risalenti a ben 2 milioni di anni fa! Questo studio, pubblicato su Nature Communications, offre uno sguardo affascinante sulla diversità infantile dei nostri antenati. In un'epoca in cui la ricerca sui nostri legami evolutivi è più viva che mai, queste scoperte possono cambiare la nostra comprensione dell'infanzia nell'evoluzione umana. Non perdere l'occasione di approfondire questo tema straordinario

Un articolo pubblicato su Nature Communications, dal titolo “Infant diversity in Early Pleistocene Homo”, presenta lo studio di tre fossili appartenenti a individui infantili del genere Homo, ritrovati in Sudafrica e in Etiopia e risalenti appunto a circa 2 milioni di anni fa. Gli autori sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Università, le origini dello sviluppo umano nei fossili di tre neonati vissuti 2 milioni di anni fa

