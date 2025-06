Università di Firenze studio sui fossili | 2 milioni di anni fa lo sviluppo dei bimbi era più rapido

Firenze, 3 giugno 2025 – Vi siete mai chiesti quanto velocemente crescevano i nostri antenati? Ecco, una possibile risposta a questo quesito arriva da alcuni resti di neonati vissuti 2 milioni di anni fa. Un articolo pubblicato su Nature Communications, dal titolo “Infant diversity in Early Pleistocene Homo”, presenta lo studio di tre fossili appartenenti a individui infantili del genere Homo, ritrovati in Sudafrica e in Etiopia e risalenti appunto a circa 2 milioni di anni fa. Gli autori sono Jacopo Moggi Cecchi, docente di Antropologia al Dipartimento di Biologia dell’ Università di Firenze, e José Braga dell’Université de Toulouse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università di Firenze, studio sui fossili: 2 milioni di anni fa lo sviluppo dei bimbi era più rapido

