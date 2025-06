Unipv decima in Italia | Per noi una conferma

L'Università di Pavia si distingue nuovamente, conquistando il decimo posto tra le 66 istituzioni italiane nella classifica Global 2000 del Center for World University Rankings. Questo risultato non è solo una conferma della qualità accademica, ma evidenzia anche un trend positivo nel settore educativo italiano, che continua a crescere e innovare. Un motivo in più per scegliere Pavia, dove tradizione e modernità si incontrano.

L’ Università di Pavia si conferma decimo ateneo italiano – tra le 66 prese in considerazione – consolidando la propria collocazione globale rispetto agli anni passati e migliorando il punteggio complessivo. È stata pubblicata la graduatoria Global 2000 del Center for World University Rankings (Cwur) 2025. La classifica vuole selezionare le duemila migliori Università del mondo a partire da una valutazione di 21.462 Atenei a livello globale. Quest’anno le istituzioni prese in considerazione sono aumentate di circa 500 rispetto al 2024. L’Università di Pavia si piazza al 327° posto nel mondo e decima in Italia, grazie soprattutto all’alta qualità del proprio corpo docente e all’elevato livello della ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Unipv decima in Italia: "Per noi una conferma"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Unipv decima in Italia: Per noi una conferma. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Unipv decima in Italia: "Per noi una conferma"

Lo riporta ilgiorno.it: Nella graduatoria Global 2000 del Center for World University Rankings. Pavia è al 327esimo posto nel mondo e seconda in Lombardia dopo Milano.