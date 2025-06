Unipa professoressa palermitana nominata nel Consiglio superiore di Sanità

Vincenza Maria Elena Bonfiglio, luminare palermitana nel campo dell'oftalmologia, entra a far parte del Consiglio Superiore di Sanità. Un riconoscimento che segna un passo importante per la medicina italiana, in un momento in cui la salute visiva sta guadagnando attenzione crescente. La sua esperienza potrà influenzare decisioni cruciali, rendendo l'innovazione in oculistica più accessibile e avanzata. La salute degli occhi non è mai stata così al centro del dibattito pubblico!

Vincenza Maria Elena Bonfiglio, professoressa ordinaria di Malattie dell'apparato visivo del dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bind) e direttrice dell'Unità operativa di Oculistica e della Scuola di specializzazione della clinica oculistica del Policlinico, è stata.

