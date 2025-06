Unione dei Comuni | Vera la notizia del suo trasferimento?

Il trasferimento dell'Unione dei Comuni delle Colline del Fiora in località 'Il Piano' sta sollevando un acceso dibattito tra i cittadini di Pitigliano. In un periodo in cui molte comunità lottano contro il fenomeno dello spopolamento, questa scelta potrebbe essere vista come un ulteriore passo verso l'isolamento. La domanda sorge spontanea: come garantire servizi e vitalità ai borghi quando si allontanano le istituzioni? La parola ora passa alla comunità!

Ormai da giorni stanno circolando voci sul possibile trasferimento della sede dell’ Unione dei Comuni delle Colline del Fiora in località ’Il Piano’, fuori il centro abitato di Pitigliano, nei locali di Banca Tema. Una notizia non ancora ufficializzata ma che molto sta facendo discutere, soprattutto i cittadini che temono un ulteriore ’svuotamento’ del centro urbano. I consiglieri di opposizione che siedono al tavolo dell’Unione – ovvero Hanna Lesch (Manciano), Mario Testa (Pitigliano) e Giorgio Giulietti (Sorano) – hanno inviato un’interrogazione al presidente dell’Unione dei Comuni per chiedere spiegazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unione dei Comuni: "Vera la notizia del suo trasferimento?"

Leggi anche "Sanità a un bivio in Abruzzo", l'Unione dei comuni montani scrive a Marsilio - La sanità in Abruzzo attraversa un momento critico, con i comuni montani che chiedono interventi urgenti.

Ne parlano su altre fonti

Unione dei Comuni: Vera la notizia del suo trasferimento?; Va in pensione Rita Ciardelli, il Comune di Empoli ringrazia il Segretario Generale; Tirocini del Comune di Napoli: ulteriore “regalo” di soldi pubblici alle APL sulle spalle dei beneficiari ADI; Unione Comuni Montagne Aquilane: istruzione e contrasto alla povertà, ecco il progetto "1-2-3....Stella!". 🔗Approfondimenti da altre fonti

Unione dei Comuni: "Vera la notizia del suo trasferimento?"

lanazione.it scrive: Ormai da giorni stanno circolando voci sul possibile trasferimento della sede dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora in ...

Siccità, adesso è emergenza vera Nove Comuni chiudono i rubinetti

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Le varie Polizie Locali sono incaricate della vigilanza e del controllo del rispetto dell’ordinanza che sono state già emesse o lo saranno nei prossimi giorni nei nove comuni dell’Unione ...

Unione Comuni: "Una via tre piazze", ex dogana e nuova mobilità, progetti per oltre venti milioni

Secondo quotidianodigela.it: Portare avanti tutto l'iter non sarà semplice, con una struttura decisamente ai minimi e con istruttorie molto complesse. I tre sindaci intendono però percorrere il sentiero che dovrebbe concludersi e ...