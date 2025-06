Unieuro eliminata dai playoff | l' impatto degli infortuni di Perkovic e altri giocatori

L’Unieuro esce prematuramente dai playoff, sconfitta da Rimini e con il peso degli infortuni che ha segnato la stagione. Il caso di Toni Perkovic, costretto a saltare gare cruciali, evidenzia un problema ampio nel basket: la fragilità fisica dei giocatori può compromettere il potenziale di una squadra. I tifosi si interrogano: come si può costruire un futuro vincente senza una rosa al completo? La resilienza sarà la chiave per ripartire.

L'Unieuro ha salutato i playoff sconfitta da Rimini in gara4 della serie di semifinale, chiudendo la sua stagione per il terzo anno consecutivo accompagnata da un notevole rimpianto, principalmente legato alle condizioni di Toni Perkovic e del suo ginocchio che l'hanno costretto a saltare gara5 della serie dei quarti contro Cividale, gara1 e in pratica anche gara4 della serie-derby contro Rimini. Ci sarebbero poi anche i vari stati influenzali di diversi giocatori e in particolare il guaio alla schiena di Magro, ma le condizioni del croato hanno inciso molto di più di ogni altra cosa. Una defezione non da poco per la squadra di coach Antimo Martino anche perché Perkovic nei playoff ha elevato le sue cifre rispetto a quelle della stagione regolare: se per la media punti è rimasto in realtà stabile (da 15,4 a 15,1), è salito nel tiro da due passando dal 42% al 57%, nel tiro da tre passando dal 36% al 40% e anche ai liberi migliorando l'84% e arrivando fino all'88%.