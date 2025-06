Unieuro continua il processo di riorganizzazione e integrazione con il gruppo Fnac Darty | ecco due nuovi manager

Unieuro sta scrivendo un nuovo capitolo della sua storia, integrando le sinergie con Fnac Darty. Con l’arrivo di Luigi La Vista come chief services e operations officer, l’azienda punta a ottimizzare i processi e migliorare l’esperienza del cliente. Questo cambiamento non è solo un passo strategico per Unieuro, ma si inserisce in un trend più ampio di digitalizzazione e innovazione nel retail. Rimanete sintonizzati, il futuro dell'elettronica è in fermento!

Continua il processo di riorganizzazione di Unieuro, la società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, dopo l'acquisizione del gruppo Fnac Darty. Luigi La Vista assume la carica di chief services e operations officer, con la responsabilità dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Unieuro, continua il processo di riorganizzazione e integrazione con il gruppo Fnac Darty: ecco due nuovi manager

Leggi anche La Rivierabanca continua a sognare, storica semifinale playoff. Ora sfida-derby contro l'Unieuro Forlì - La RivieraBanca Rimini continua a sognare la storica semifinale playoff. Dopo una gara combattuta, i biancorossi hanno conquistato la vittoria contro la Valtur Brindisi in Gara 5 (81-74), scrivendo una nuova pagina memorabile nella loro giovane storia.

Change Management in Unieuro: lavorare sulle persone per guidare la trasformazione

Riporta peoplechange360.it: «Tutto questo – continua Botticelli ... necessario portare avanti un processo di Development Center, partendo dal coinvolgimento diretto dei C-level, per poi andare a lavorare a cascata su tutte le ...

Unieuro fa shopping: acquistati 19 negozi Euronics

Secondo repubblica.it: MILANO - Unieuro continua la sua espansione in Italia ... degli asset del Gruppo Cerioni rappresenta un'ulteriore tappa nel processo di consolidamento del mercato. Esser riusciti nell'impresa ...

Unieuro, la controllante Ieh colloca fino al 17,5% del capitale

Riporta ilsole24ore.com: non vuole essere un passo verso il disimpegno visto che IEH intende accompagnare ancora Unieuro nel processo di crescita in atto - è consentire alla società di ampliare il flottante e favorire ...