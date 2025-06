UniBg 69 posti per i dottorati di ricerca anche sull’intelligenza artificiale

L'Università degli studi di Bergamo apre le porte a 69 opportunità per dottorati di ricerca, con un focus particolare sull'intelligenza artificiale. In un'epoca in cui la tecnologia guida il futuro, questi corsi rappresentano una chance imperdibile per chi desidera fare la differenza. Non perdere l'occasione: scopri come contribuire all'evoluzione di un settore in continua espansione! Presenta la tua domanda entro il 16 giugno alle 11:59.

L’ Università degli studi di Bergamo apre le selezioni per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca del XLI ciclo. Sono 69 i posti complessivi messi a bando (di cui 56 con borsa), articolati in 11 corsi, con inizio delle attività previsto per il 1° novembre 2025. Il termine per presentare domanda è fissato al 16 giugno alle 11,59 (ora italiana). I corsi spaziano dall’intelligenza artificiale alla salute e longevità, dal diritto e management alla linguistica e agli studi transculturali, fino all’ingegneria sostenibile. Due le novità del XLI ciclo, che arricchiscono ulteriormente l’offerta formativa e di ricerca dell’Ateneo: il dottorato in Artificial Intelligence for Sustainable Futures, percorso innovativo interdisciplinare e internazionale, che consente l’acquisizione di competenze teoriche, tecniche e modelli operativi per affrontare le sfide associate alle applicazioni etiche e sostenibili dell’intelligenza artificiale in diversi settori; e il dottorato in Scienze Umane e Sociali, che adotta approcci inter-, multi- e trans-disciplinari per formare figure competitive sul mercato del lavoro, sia accademico che professionale, nazionale e internazionale, capaci di comprendere i fenomeni contemporanei nell’ottica della generatività del benessere psicosociale, della didattica e formazione nelle scienze umane e sociali, tenendo conto delle radici e delle trasformazioni culturali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - UniBg, 69 posti per i dottorati di ricerca, anche sull’intelligenza artificiale

