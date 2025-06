Un’auto la travolge mentre viaggia per Varese con il monopattino elettrico | grave una 32enne

Un grave incidente ha scosso Varese: una 32enne è stata travolta mentre si muoveva in monopattino elettrico. Questo episodio mette in luce un tema cruciale: la sicurezza sulle strade sempre più affollate da mezzi alternativi. Con l’aumento dell’uso di monopattini, è fondamentale promuovere la consapevolezza e il rispetto delle regole. Le città devono adattarsi per tutelare tutti gli utenti della strada. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla salute della vittima.

Una 32enne è stata travolta da un'auto a Varese nel pomeriggio del 3 giugno mentre viaggiava con il monopattino elettrico. Le sue condizioni sarebbero più gravi di quanto si pensasse in un primo momento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

