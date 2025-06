Una vita al pubblico addio a Paola Maran Aveva 103 anni

Oggi Pistoia si ferma per dare l'ultimo saluto a Paola Maran, iconica figura che ha scritto la storia di un negozio amato: la Casa del Timbro. A 103 anni, Paola non era solo una commerciante, ma un simbolo di autenticità in un'epoca di cambiamenti rapidi. La sua vita rappresenta il legame profondo tra tradizione e comunità , un trend sempre più cercato oggi. Ricordiamoci di chi ha saputo dare valore al quotidiano.

Pistoia, 3 giugno 2025 – E’ per stamani, alle 9, nel Santuario della Madonna di Valdibrana, l’addio a una figura storica di Pistoia che ha legato per molti anni il suo volto e il suo nome a uno dei negozi che sono rimasti nel cuore di tanti pistoiesi, la Casa del Timbro di via della Costituzione. E’ dietro a quel bancone che Paola Lotti Maran, che aveva 103 anni, aveva trascorso gran parte della sua vita, sempre gentile, pacata, premurosa e sempre pronta a darsi da fare per il suo Santuario. La Casa del Timbro era stata fondata dal marito di Paola, Ugo Maran, nel 1953. In quegli anni, come lei ci aveva raccontato, saper fare i timbri era una capacità artigianale molto preziosa e ricercata e a Pistoia non c’era nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una vita al pubblico, addio a Paola Maran. Aveva 103 anni

Leggi anche Il cordoglio della Asl per la morte di Alfonso Mascitelli: "Ha dedicato la sua vita al servizio pubblico" - La direzione strategica della Asl di Pescara esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Alfonso Mascitelli, direttore sanitario della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, avvenuta domenica 11 maggio a causa di un malore improvviso.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una vita al pubblico, addio a Paola Maran. Aveva 103 anni; ?Barbara D'Urso: «Dopo l'addio a Mediaset sono spariti tutti. Troppo dolore, ho dovuto lasciare l'Italia»; Addio a Suor Paola, volto televisivo e simbolo di fede: era nata a Roccella Jonica; Morta per una frenata. Addio alla maestra. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una vita al pubblico, addio a Paola Maran. Aveva 103 anni

Come scrive lanazione.it: Pistoia, 3 giugno 2025 – E’ per stamani, alle 9, nel Santuario della Madonna di Valdibrana, l’addio a una figura storica di Pistoia che ha legato per molti anni il suo volto e il suo nome a uno dei ne ...

Addio a Paola Marella: causa morte, età, malattia, figli e carriera della conduttrice di Real Time

Segnala tag24.it: E oggi, 21 settembre 2024, gli spettatori a malincuore dicono addio ... morta Paola Marella, aveva 61 anni. Lutto per Paola Marella, la causa della morte: la malattia A strapparla alla vita ...

Addio a suor Paola, una vita per gli ultimi e per la Lazio

Scrive rainews.it: Suor Paola - nome completo Paola D'Auria - era nata a Roccella Jonica il 27 agosto 1947 ed era impegnata su moltissimi fronti, dai giovani ai detenuti, dai poveri alle vittime di violenza.