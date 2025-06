Una storia brutta e complicatissima con le indagini ancora in corso Non commento per mio figlio | Alex Britti sulla ex compagna accusata di averlo spiato

Un'ombra sul palcoscenico: Alex Britti affronta una situazione delicata con la sua ex compagna, accusata di spionaggio. Mentre la musica continua a essere la sua salvezza, questo episodio riflette un trend crescente nel mondo dei VIP, dove la privacy diventa un valore inestimabile. La storia si fa intrigante, e la vera domanda è: quanto siamo disposti a sacrificare per la notorietà ? Un tema da esplorare, anche al di là delle note.

Alex Britti, durante la presentazione alla stampa del suo concerto evento alle Terme di Caracalla in programma il 22 giugno, ha risposto alle domande sulla recente vicenda giudiziaria che ha visto coinvolta l’ex compagna. Quest’ultima è finita a processo per interferenza illecita nella vita privata, accusata di aver spiato l’artista nel tentativo di dimostrare l’incompatibilitĂ della sua vita privata con l’affidamento del figlio. “Non voglio commentare perchĂ© comunque parliamo di mio figlio. E poi è una storia brutta e complicatissima e le indagini sono ancora in corso”, ha detto l’artista. Nicole Pravadelli, 34 anni, è accusata dalla Procura di Roma di aver utilizzato un baby monitor per spiare il suo ex partner Britti nella sua abitazione, registrando immagini e suoni della sua vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Una storia brutta e complicatissima con le indagini ancora in corso. Non commento per mio figlio”: Alex Britti sulla ex compagna accusata di averlo spiato

