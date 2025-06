Una serata con gli Amici de Mutor di Pieve Cesato

Una serata imperdibile con gli Amici de Mutor di Pieve Cesato: un evento che celebra la passione per le moto e la solidarietà! Dal 1977, il Moto Club riunisce appassionati delle due ruote, ma non solo. Quest'anno, l'incontro è dedicato a chi sostiene "Il sorriso in moto", un'iniziativa che porta gioia a chi ne ha più bisogno. Non perdere l'occasione di essere parte di un movimento che fa la differenza!

Il Moto Club Amici de Mutor di Pieve Cesato, attivo dal 1977, organizza una serata speciale per avvicinare gli appassionati delle due ruote e sostenere le sue numerose attività benefiche, tra le quali "Il sorriso in moto". La serata è inoltre dedicata a tutti coloro che hanno contribuito alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Una serata con gli "Amici de Mutor" di Pieve Cesato

Leggi anche Lorenzo Cristea, in 300 per dire addio al 20enne accoltellato dopo la serata in discoteca: il feretro sorretto dagli amici, i palloncini e le lacrime di mamma e papà - Un forte pugno al cuore ha colpito la comunità di Loreggia, dove oltre 300 persone si sono riunite per dare l'ultimo saluto a Lorenzo Cristea, il 19enne tragicamente assassinato dopo una serata al Playa Beach Club.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serata con il Moto Club Amici de Mutor; Serata con il Moto Club Amici de Mutor di Pieve Cesato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Serata con il Moto Club Amici de Mutor

Secondo msn.com: Il Moto Club Amici de Mutor di Pieve Cesato, attivo dal 1977, organizza una serata speciale per avvicinare gli ...

Amici, cosa è successo nella quarta puntata del serale e chi è stato eliminato

Segnala tg24.sky.it: Maria De Filippi apre la serata salutando il pubblico, gli allievi e i professori. La giuria arriva al centro dello studio sfidandosi per decretare quale squadra debba aprire il gioco. La prova ...