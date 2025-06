Una rete per i Musei delle Acque Campane | convegno a Sant’Anastasia

Venerdì 6 giugno 2025, il Museo Multimediale delle Acque Campane di Sant’Anastasia sarà il palcoscenico di un convegno rivoluzionario: “Una rete per i Musei delle Acque Campane”. Questo evento non solo celebra la ricchezza del patrimonio acquatico campano, ma segna anche un passo verso la creazione di una rete collaborativa tra musei, stimolando il turismo culturale nella regione. Un’opportunità imperdibile per scoprire e valorizzare le nostre risorse idric

Il Museo Multimediale delle Acque Campane, MUMAC, di Sant’Anastasia ospiterà, venerdì 6 giugno 2025, a partire dalle ore 17:30, il Convegno “Una rete per i Musei delle Acque Campane”, voluto dall’Associazione Terre di Campania APS al termine di un progetto che ha visto l’ente impegnarsi in una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - “Una rete per i Musei delle Acque Campane”: convegno a Sant’Anastasia

