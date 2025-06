Una mostra fotografica che racconta le storie sportive di Beatrice Bossini e Fabrizio Meoni

A San Giovanni Valdarno, il 3 giugno 2025, la fotografia incontra lo sport in un evento imperdibile! La mostra dedicata a Beatrice Bossini e Fabrizio Meoni non è solo un tributo a due grandi atleti, ma un invito a riflettere sulle storie di passione e resilienza che animano il mondo sportivo. Scopriremo come le loro sfide ispirino le nuove generazioni a perseguire i propri sogni con determinazione. Non perdere l'occasione di emozionarti!

Arezzo, 3 giugno 2025 – Sta per partire a San Giovanni Valdarno, nella centralissima Piazza Cavour al numero 13, una mostra fotografica che racconta le storie sportive di Beatrice Bossini e di Fabrizio Meoni, iniziativa promossa dal Motoclub “Le Manette del Valdarno” assieme alla famiglia di Beatrice, con la collaborazione della Fondazione Fabrizio Meoni Onlus di Castiglion Fiorentino ed il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. La mostra verrà inaugurata mercoledì 4 giugno alle ore 18.00 alla presenza delle autorità comunali e sarà aperta nel fine settimana fino al 24 dello stesso mese, durante il quale la Città di Masaccio promuove ogni anno un ricco programma tutto incentrato sullo sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una mostra fotografica che racconta le storie sportive di Beatrice Bossini e Fabrizio Meoni

