Una mela marcia in mano | la performance dei ragazzi del centro diurno al convegno della Camera minorile

Una mela marcia in mano: simbolo di vulnerabilità e resilienza. I ragazzi del Centro diurno Ambarabà di Lecce hanno dato vita a una performance toccante al convegno della Camera minorile di Brindisi. In un momento in cui la salute mentale dei giovani è più cruciale che mai, il loro messaggio invita a riflettere sull'importanza di affrontare le imperfezioni. La bellezza nasce anche dalle cicatrici: un monito per tutti noi!

BRINDISI – Ammaccata. Col bruco dentro. O rovinata per una caduta. Avevano tutti una mela in mano i ragazzi seguiti dal Centro diurno e Comunità educativa Ambarabà di Lecce che, con la loro performance hanno inaugurato il convegno della Camera minorile di Brindisi in collaborazione con l’Unione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Una mela marcia in mano: la performance dei ragazzi del centro diurno al convegno della Camera minorile

Ne parlano su altre fonti

La mela marcia in mano: la performance dei ragazzi del centro diurno al convegno della Camera minorile

Come scrive lecceprima.it: Nei giorni scorsi, i minori seguiti da una comunità leccese si sono esibiti davanti a giudici, assistenti sociali e curatori speciali. Un frutto può aver avuto un incidente di percorso, ma contenere v ...

David Parenzo con la mela e le chiavi della macchina in mano: "Cosa c'entrano l'una con le altre? Ora ve lo spiego..."

Si legge su la7.it: David Parenzo con la mela e le chiavi della macchina in mano: "La mela è l'export, che è un mercato molto danneggiato con la terribile guerra in corso, le chiavi della macchina sono l'import, il costo ...

"Mela marcia e riso duro”: nuove critiche sul cibo servito ai bambini in mensa nelle scuole di Bari

Come scrive bari.repubblica.it: La mamma correda la segnalazione con le foto della mela e del pranzo di oggi. In altri istituti, invece, sul riso sembra essere andata meglio e in alcuni casi è stato chiesto anche il bis ...