Una giornata per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino | al teatro Pirandello la mostra dell' Ansa

Il 21 giugno, al Teatro Pirandello, si svolgerà un evento imperdibile per commemorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due simboli della lotta alla mafia. Questo tributo arriva nell’anno in cui Agrigento è capitale italiana della cultura, un momento perfetto per riflettere sul coraggio e il sacrificio di questi eroi. La mostra dell'ANSA non solo celebra la loro memoria, ma invita anche a rinnovare l'impegno contro la criminalità organizzata. Un’occasione da non perdere!

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il 21 giugno alle 11 al teatro Pirandello, saranno celebrati nell’anno di Agrigento capitale italiana della cultura. Un omaggio speciale non solo per loro, ma anche per gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Una giornata per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: al teatro Pirandello la mostra dell'Ansa

Leggi anche Ricordare per Restare Umani… 23 Maggio, Giornata della Legalità! - Il 23 maggio, giornata della Legalità, ricorda il tragico attentato di Capaci del 1992, quando la mafia reclamò una vita preziosa.

