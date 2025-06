Una fiaccolata per la pace l’iniziativa della Chiesa Beneventana giovedi 12 Giugno

Giovedì 12 giugno, la Chiesa beneventana promuove una fiaccolata per la pace, un gesto simbolico che risuona profondamente in un mondo lacerato da conflitti. In un’epoca in cui il dialogo sembra vacillare, questo evento ci ricorda che ogni piccolo passo conta. Unisciti a noi per fare luce su un futuro di speranza, dove l'unità può finalmente prevalere sull’egoismo e sull'avidità. La tua voce è importante!

L'attuale situazione precaria della pace nel mondo, ogni giorno di più, ci fa sentire il peso, l'angoscia e le sofferenze delle tante vittime di guerre assurde generate soprattutto dagli egoismi e dalle velleità di personaggi politici internazionali alla ricerca di un potere sempre più vasto che non riesce più ad accorgersi dei tanti morti e della distruzione dei territori e di popoli inermi. La Chiesa Beneventana organizza per il giorno 12 giugno 2025 una "Fiaccolata per la pace", con partenza alle ore 21.30 da Piazza Orsini e arrivo a Piazza Santa Sofia, con saluto finale dell'arcivescovo.

