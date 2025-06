Una corona di fiori tra le onde del mare in memoria delle vittime delle migrazioni

un momento di commemorazione che si fa eco di un problema globale: le migrazioni forzate. La comunità si è unita per onorare le vittime, sottolineando l’urgenza di un cambio di rotta nelle politiche migratorie. "Non possiamo dimenticare", ha affermato il sindaco Falcomatà, e questo messaggio risuona forte in un’epoca in cui la solidarietà deve prevalere sulla paura. Ogni vita conta, ogni storia merita attenzione.

"Il 3 giugno non è un giorno normale per la nostra comunità. Non lo è dal 2016, quando, dalla nave Vega, sbarcarono 45 corpi di chi nel mare cercava la vita, ma ha trovato la morte". Il aindaco Giuseppe Falcomatà ha ricordato con queste parole il drammatico naufragio di nove anni fa, prima di.

