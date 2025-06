Una colonna di fumo visibile da tutta la città vasto incendio nella zona di Bonamorone

Un vasto incendio ha avvolto la zona di Bonamorone, creando una colonna di fumo che si erge visibile da tutta Vasto. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la salute dei nostri ecosistemi. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, questo evento ci ricorda l'urgenza di tutelare il nostro patrimonio naturale. Restate aggiornati!

Un vasto incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si è sviluppato nella zona di Bonamorone, non molto distante dal cimitero. La colonna di fumo è ben visibile da tutta la città, anche dalle zone di campagna tra il Villaggio Mosè e Favara dove, sullo sfondo, c’è anche la Rupe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Una colonna di fumo visibile da tutta la città, vasto incendio nella zona di Bonamorone

