Una Collina di Libri - Incontro con Yaroslav Trofimov

Una Collina di Libri accoglie Yaroslav Trofimov, il brillante autore ucraino finalista al Premio Pulitzer. Questo incontro non è solo un'opportunità per scoprire la sua penna, ma si inserisce in un contesto globale di riflessione sulla libertà di espressione e l'importanza della letteratura in tempi turbolenti. Unisciti a noi per esplorare storie che attraversano le nazioni, mentre il Prosecco fa da cornice a un evento imperdibile!

Il primo, speciale appuntamento di giugno di Una Collina di Libri, la festa internazionale della letteratura delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, è con un grande autore e giornalista ucraino, finalista del Premio Pulitzer e caporedattore del "Wall Street Journal".

Leggi anche Zaia “Collina di Libri e Sport Business Forum grandi eventi in Veneto” - VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, annuncia con entusiasmo il lancio di "La Collina dei Libri" e lo Sport Business Forum.

