È stata inaugurata ad Albiano Magra la Cittadella della Salute, un passo significativo verso una cultura della prevenzione continua. Sotto l'egida della Croce Rossa, il nuovo centro vuole rendere lo screening un’abitudine, non un'eccezione. In un'epoca in cui la salute è al centro delle priorità, questa iniziativa rappresenta un faro per tutti coloro che vogliono prendersi cura di sé, promuovendo il benessere a lungo termine.

Inaugurata ad Albiano Magra nella sede del Comitato della Croce Rossa la Cittadella della salute. Obiettivo: fare la prevenzione non in modo occasionale. Il taglio del nastro è stato fatto dal consigliere regionale Giacomo Bugliani, il sindaco di Aulla Roberto Valettini, il vice Roberto Cipriani e la presidente del consiglio comunale Giada Moretti, la Del Re in rappresentanza dell’Ordine delle professioni infermieristiche apuane e altre autorità oltre ai vertici della Cri con il testa il presidente Marcello Lo Presti, la vice Rita Peroni, Francesco Mandorli Unitalsi e un mare di volontari. L’inaugurazione è stata anche l’occasione di una nuova giornata di prevenzione che ha visto la partecipazione di tanti specialisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una ’cittadella’ dedicata alla salute: "La prevenzione non sia occasionale. L’importanza di fare screening"

Segnala lanazione.it: Festa ad Albiano Magra per l’inaugurazione della struttura che mette al centro la salute della comunità. Cruciale il ruolo della Croce Rossa con il suo ’esercito’ di volontari sempre in prima linea.

