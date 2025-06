Una casetta abusiva nel Parco Regionale del Matese | arrivano i carabinieri

La bellezza dei parchi italiani è a rischio! Recentemente, i Carabinieri hanno sequestrato una casetta abusiva nel Parco Regionale del Matese, denunciando il proprietario per danneggiamento. Questo episodio mette in luce un problema sempre più attuale: la tutela dell'ambiente e il rispetto delle aree protette. La lotta contro l'abusivismo è fondamentale per preservare il nostro patrimonio naturale. Scopri come possiamo fare la differenza insieme!

Sequestrata una casetta abusiva nel Parco Regionale del Matese, denunciato il proprietario per danneggiamento di area protetta e deturpamento del paesaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

