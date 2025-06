Una casa per ricchi

Vivere a Bologna sta diventando un'ardua impresa per molti, con costi sempre più insostenibili. Mentre i servizi pubblici aumentano le spese, le famiglie si trovano a dover rinunciare a beni essenziali. Questo scenario non è isolato: in molte città italiane, il sogno di una vita dignitosa sembra sempre più distante. È ora di riflettere su come rendere le nostre città accessibili a tutti, non solo ai più facoltosi.

Nonostante il pensiero di chi amministra sia un altro (Comune e Regione hanno aumentato in serie il costo del biglietto del bus, quello dei parcheggi, quello dei ticket sui medicinali e del bollo auto, oltre ad alzare tasse come l’Irpef e l’Irap), vivere a Bologna è sempre più un lusso. Oltre ad affrontare infatti la mazzata delle tasse e i rincari vari spinti dall’inflazione, un bolognese che vuole una casa di proprietà si ritrova a spendere, per mantenerla, circa 1.400 euro al mese, per la precisione 1.372. La cifra (16.464 all’anno) emerge da un’indagine di Facile.it e Mutuo.it calcolata su un appartamento vicino al centro di circa cento metri quadri e sommando mutuo, bollette per elettricità, acqua e gas, varie spese di manutenzione e ovviamente le tasse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una casa per ricchi

