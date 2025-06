Un video confermerebbe il flirt

Il gossip impazza e Stefano De Martino si trova nuovamente sotto i riflettori! Un video intrigante lo ritrae in atteggiamenti affettuosi con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne. In un contesto dove le storie d'amore tra volti noti fanno sempre notizia, questo flirt potrebbe essere l'ennesimo tassello di un'estate all'insegna delle passioni esplosive. Riuscirà De Martino a mantenere il mistero o sarà costretto a confermare?

L a vita sentimentale di Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi e volto noto della televisione italiana, torna a far parlare. Questa volta, al centro delle chiacchiere c'è Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e sorella dell'influencer Chiara Nasti. Un video virale, circolato dopo la vittoria del quarto scudetto del Napoli, mostra De Martino in videochiamata con una donna che indossa la maglia della squadra partenopea, identificata dai fan come Angela. E proprio questo video, dopo giorni di rumors e indiscrezioni, potrebbe confermare la nascita di una nuova coppia nello star system italiano.

Leggi anche Stefano De Martino avvistato con Angela Nasti, la foto che confermerebbe il flirt: “Si divertono insieme” - Stefano De Martino è stato avvistato con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, alimentando le voci su un possibile flirt.

