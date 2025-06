un turismo asenso unico la disposizione adottata tra monterosso e vernazza ha retto al flusso dei turisti

Il turismo nelle Cinque Terre ha raggiunto vette sorprendenti! Grazie a un clima estivo e alla felice coincidenza del ponte del 2 Giugno, Monterosso e Vernazza hanno accolto un flusso turistico senza precedenti. Questo fenomeno non si limita a un singolo weekend: riflette un trend crescente in tutta Europa, dove le festività si intrecciano, creando occasioni di esplorazione. Scoprire nuove mete è sempre più un modo di vivere la bellezza della natura e della cultura!

Il clima favorevole e le temperature decisamente estive che hanno accompagnato il ponte del 2 Giugno hanno contribuito a tener fede alle aspettative. Anche se la sovrapposizione con il ponte dell'Ascensione ha contribuito a distribuire i carichi di presenze turistiche nelle località della riviera. La ricorrenza festeggiata in diversi paesi europei come Germania, Belgio, Svizzera e Francia ha spinto i visitatori a scegliere le Cinque Terre fino alla giornata di sabato con partenza la domenica. Numeri comunque alti ma non ai livelli del passato e neppure del più recente 1 maggio. La meta più gettonata è stata Vernazza dove non è stato semplice trovare posti a sedere nei locali.