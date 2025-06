Un tour sotto le stelle per ForlìMusica Orchestra | dal Festival di Caterina al gran finale di Gatteo

Un tour sotto le stelle della ForlìMusica Orchestra sta per incantare il territorio! Dalla suggestiva atmosfera del Festival di Caterina fino al gran finale a Gatteo, l'estate si riempie di melodie avvolgenti. Non c'è niente di meglio che unire la bellezza della musica dal vivo al fascino delle serate estive. Preparatevi a vivere emozioni uniche e a lasciarvi trasportare da un’esperienza sensoriale indimenticabile! ???

Con l'arrivo dell'estate, torna la voglia di stare all'aperto, di godersi le serate sotto le stelle e di lasciarsi avvolgere dalla magia della musica dal vivo. Anche quest'anno, la ForlìMusica Orchestra è pronta a portare la sua musica in tour, attraversando il territorio con una serie di.

