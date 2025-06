Un testimone dice cose allucinanti sui Cappa L’ultima sparata di Corona | Quella famiglia è potentissima | il mistero di Garlasco è tutto lì

Fabrizio Corona riaccende i riflettori sul mistero di Garlasco, svelando retroscena scioccanti sulla famiglia Cappa. Descritto come "potentissimo e cattivo", il padre Ermanno diventa il centro di una narrazione che intreccia crimine e potere. Questo nuovo capitolo non è solo un ritorno al passato, ma un tentativo di svelare verità nascoste in un'Italia che ama il gossip e il brivido del mistero. Riuscirà a fare luce su un caso

“La famiglia Cappa è considerata da tutti potentissima. Il padre Ermanno è potente, di polso, cattivo: il mistero di Garlasco sta tutto lì”: le parole sono di Fabrizio Corona che per la sua rubrica “ Falsissimo ”, in onda su Youtube è tornato nel paese di cui tutti parlano dalla riapertura del caso del delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. Nel piccolo centro del pavese, Corona ha incontrato i testimoni del caso di Garlasco e, oltre a quelli già venuti fuori, il controverso ex fotografo ha scovato un nuovo testimone, parente di Ermanno Cappa (lo zio di Chiara e padre delle cugine Stefania e Paola), e ha intervistato altre persone legate alla vicenda, dando la sua ricostruzione dei fatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un testimone dice cose allucinanti sui Cappa”. L’ultima sparata di Corona: “Quella famiglia è potentissima: il mistero di Garlasco è tutto lì”

