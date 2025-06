Un soldatino al Forte Gisella

Il 3 luglio 2025, il Forte Gisella ospiterà "Un soldatino", una riscrittura coinvolgente della fiaba di Andersen. In un’epoca in cui il coraggio e la resilienza sono più che mai attuali, questa performance esplora il valore dell’amore e del sacrificio. Un viaggio emozionante che ci ricorda quanto sia importante affrontare le sfide con determinazione. Non perdere l'occasione di vivere questa storia che parla al cuore!

il 3 luglio 2025. Liberamente tratto da Andersen. “Un soldatino” è una riscrittura intensa e poetica della celebre fiaba di Hans Christian Andersen. In questa versione, il viaggio del piccolo protagonista si intreccia con quello, altrettanto coraggioso e drammatico. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - "Un soldatino" al Forte Gisella

Segui queste discussioni sui social

(VIDEO) Ruba #soldatino #schiaccianoci in un #negozio: incastrato dalle #telecamereit/2024/01/video-ruba-soldatino-schiaccianoci-negozio-incastrato-telecamere/ Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

"Un soldatino" al Forte Gisella

Da veronasera.it: il 3 luglio 2025. Liberamente tratto da Andersen. “Un soldatino” è una riscrittura intensa e poetica della celebre fiaba di Hans Christian Andersen. In questa versione, il viaggio del piccolo protagon ...

The Boys 5, il creatore promette approfondimenti per Patriota e Soldatino: "Preparatevi per l'apocalisse"

Scrive movieplayer.it: La quinta e ultima stagione di The Boys esplorerà più in profondità il complicato rapporto tra Patriota e Soldatino. Eric Kripke, ideatore della serie Amazon, ha rivelato che il desiderio di ...