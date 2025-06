Un sistema formativo moderno Campus e laboratori Valditara stanzia 369 milioni

Il Ministro Valditara lancia un forte segnale per il futuro dell'istruzione italiana: 369 milioni di euro per innovare il sistema formativo. Con investimenti in campus e laboratori, si punta a rafforzare le competenze nel settore tecnologico e professionale, rispondendo così a una crescente domanda di specialisti nel mercato del lavoro. È ora di costruire un ponte tra educazione e imprenditorialità , affinché i giovani possano realmente trasformare le loro aspirazioni in opportunità !

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha varato una serie di provvedimenti volti a potenziare la filiera tecnologico-professionale. Un primo intervento riguarda la pubblicazione di un Avviso pubblico destinato alle Regioni per il finanziamento della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) finalizzata alla realizzazione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, previsti dalla l. 121 del 2024.  Nell'ambito di uno stanziamento complessivo di 35 milioni di euro destinato alla realizzazione dei campus, le Regioni potranno accedere alle risorse pari a 15 milioni di euro a valere sul Fondo "per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" del MIM, per il finanziamento dei servizi tecnici per la redazione dei PFTE.

