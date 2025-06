Un salto e poi lo stop per Andy Diaz | cosa è successo e come sta

Andy Diaz continua a brillare nel mondo dell'atletica! Dopo una strepitosa stagione indoor, il campione cubano ha trionfato al Palio della Quercia con un salto da 17.04 metri. Questo esordio all'aperto segna un passo importante verso le prossime competizioni internazionali. È interessante notare come i campioni emergenti si stiano adattando alle nuove sfide post-pandemia, ma riuscirà Diaz a mantenere il ritmo da medaglia? La sua carriera è solo all'inizio!

Andy Diaz ha vinto la gara di salto triplo al Palio della Quercia, imponendosi con la misura di 17.04 metri (1,0 ms di vento a favore) in quello che era il suo esordio stagionale all’aperto dopo essersi reso protagonista di uno spettacolare inverno in sala culminato con la doppietta dorata tra Europei e Mondiali. Lasciati alle spalle i sigilli di Apeldoorn e Nanchino, il fuoriclasse di origini cubane ha iniziato la propria marcia estiva che culminerà con i Mondiali previsti a Tokyo nel mese di settembre. L’allievo di Fabrizio Donato ha raggiunto la misura al secondo tentativo senza strafare, dopo che aveva aperto la serata con un nullo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Un salto e poi lo stop per Andy Diaz: cosa è successo e come sta

