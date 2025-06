Un prof di economia 38enne è Cavaliere della Repubblica

Un giovane professore di economia, insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica, dimostra che l'educazione può essere un vero faro per le nuove generazioni. La sua storia, celebrata in Piazza dei Signori, mette in luce il potere trasformativo dell'insegnamento: i suoi studenti lo considerano non solo un docente, ma un mentore capace di ispirare. Ciò ci ricorda che la passione e l'impegno possono cambiare il futuro dei giovani, un trend sempre più necessario nella società attuale.

Il diploma di Cavaliere, ricevuto dal prefetto di Padova durante la cerimonia in Piazza dei Signori. Poi gli abbracci, e la commozione, nell'incontro con i suoi ragazzi, quelli che al presidente hanno scritto di ritenere le lezioni con il prof, una vera scuola di vita.

