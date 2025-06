Un premio speciale per Matteo Betti

Matteo Betti, il campione di scherma senese, si aggiudica il Lingotto dell’Amicizia dal Rotary Club Alta Valdelsa! Un riconoscimento che celebra non solo le sue straordinarie vittorie, come la medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Parigi 2024, ma anche il valore della dedizione e della resilienza. In un'epoca in cui le sfide si moltiplicano, la sua storia ispira a perseverare e a credere nei propri sogni. Un vero esempio

Matteo Betti premiato a Poggibonsi con il Lingotto dell'Amicizia dal Rotary club Alta Valdelsa. L'artista Giuseppe Calonaci, autore dell'opera, ha consegnato il prestigioso riconoscimento allo schermitore senese, medaglia d'argento nel fioretto individuale alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e fresco del titolo italiano. Il Rotary club Alta Valdelsa, con il presidente Angelo Minutella, ricorda che il Lingotto dell'Amicizia ha origine nel 1997 ed è la riproduzione in bronzo dorato di una scultura realizzata dal maestro Giuseppe Calonaci, poggibonsese, figura dalla forte rilevanza nazionale e internazionale.

