Un Posto al Sole anticipazioni 4 giugno | Micaela torna a Napoli e porta scompiglio

Il ritorno di Micaela a Napoli promette di scuotere le acque a Palazzo Palladini! In un periodo in cui le relazioni e i legami familiari sono messi alla prova, la gemella Cirillo riporterà con sé non solo ricordi, ma anche tensioni irrisolte. Gli equilibri tra i personaggi saranno messi a dura prova: chi sarà colpito dal suo rientro? Non perdere l'appuntamento il 4 giugno per scoprire tutte le sorprese!

Dopo un periodo lontano da amici e parenti, qualcuno si prepara a tornare a Napoli. Scoriamo cosa accadrà nel prossimo episodio della soap di Rai 3. Si prepara un ritorno che porterà il caos, a Palazzo Palladini: quello di Micaela. La gemella Cirillo ha deciso di tornare a Napoli: ecco cosa vedremo nell'episodio di domani, mercoledì 4 giugno, di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 alle 20.50. Dov'eravamo rimasti La crisi ai Cantieri Flegrei è più dura di quello che Roberto e Marina si aspettavano: l'incidente dello yacht si fa ancora sentire, e la coppia sta provando a trovare una soluzione. Nel frattempo, il loro socio Gennaro Gagliotti, sembra più preso da Elena che dai problemi finanziari dell'azienda; la vicinanza tra i due

