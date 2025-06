Un ponte unico per treni e auto Ma a 3 chilometri dal San Michele

Un ponte innovativo, capace di unire strade e binari, sta suscitando dibattiti accesi nella comunità locale. Situato a soli 3 chilometri dal San Michele, il progetto promette di migliorare la mobilità tra Cornate e Medolago, rispondendo alle esigenze dei residenti. Questa proposta non è solo un’opera infrastrutturale, ma rappresenta un passo verso un futuro più sostenibile, in un momento in cui la connessione è cruciale per il progresso delle aree periferiche. Scopri perché potrebbe cambiare il

Un nuovo ponte unico, stradale e ferroviario, a doppia corsia e doppio binario. Però non accanto al San Michele, ma a più a sud, circa 3 chilometri e mezzo in linea d’aria, tra Cornate, sponda brianzola dell’Adda, e Medolago, versante bergamasco. È la controproposta dei residenti di alcuni paesi dell’Isola Bergamasca e anche oltre, per evitare che il futuro nuovo viadotto in fase di progettazione, che sostituirà lo storico San Michele, che non reggerà oltre il 2030, comporti tra il resto espropri e demolizioni di abitazioni, aumento spropositato di traffico nei centri urbani fino al 150% in più, ritardi di realizzazione dell’ infrastruttura con conseguente blocco dei collegamenti tra le province di Lecco, Bergamo e Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un ponte unico per treni e auto. Ma a 3 chilometri dal San Michele

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via ai lavori sul ponte di Bressana: ecco cosa cambia per chi viaggia in auto e in treno; Lavori al via sul ponte di Bressana, quattro mesi di disagi annunciati. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Un ponte unico per treni e auto. Ma a 3 chilometri dal San Michele

Come scrive ilgiorno.it: Un nuovo ponte unico, stradale e ferroviario, a doppia corsia e doppio binario. Però non accanto al San Michele, ma a più a sud, circa 3 chilometri e mezzo in linea d’aria, tra Cornate, sponda brianzo ...

Via ai lavori sul ponte di Bressana: ecco cosa cambia per chi viaggia in auto e in treno

Scrive laprovinciapavese.gelocal.it: Treni, nella prima e nella seconda fase il servizio bus sostitutivo Pavia-Voghera offre più corse ma con tempi di viaggio triplicati. Strade: ecco le ...

Lavori al ponte sul Po, quattro mesi di disagi per i treni anche in Liguria: le corse che subiscono modifiche

Si legge su ilsecoloxix.it: Genova – Rete Ferroviaria Italiana effettuerà lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Po, fra le stazioni di San Martino Cava Manara e Bressana Bottarone, sulla linea Milano-Genova. Gl ...