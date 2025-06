Un ponte di successo Montecatini fa il pieno di turisti negli hotel

Montecatini Terme segna il passo verso una stagione estiva promettente, grazie a un ponte che ha attratto turisti in cerca di relax e benessere. Gli hotel hanno registrato il tutto esaurito, ma la sfida ora è mantenere il ritmo anche nei mesi estivi. In un contesto di crescente attenzione per il turismo esperienziale, la città termale potrebbe diventare la nuova meta per chi desidera unire relax e natura. Riuscirà a mantenere questa magia?

Montecatini Terme, 3 giugno 2025 – Il fine settimana lungo appena concluso lascia soddisfatti gli albergatori, anche se emerge qualche timore per le prenotazioni di luglio e agosto, non ancora ai livelli dello scorso anno. Il lunedì della Festa della Repubblica attaccato a un fine settimana pieno di sole ha portato numerose presenze nella strutture ricettive di Montecatini. Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, presenta un bilancio positivo. “È stato un fine settimana davvero interessante – spiega l’albergatore –, il mercato italiano ha scelto Montecatini per il fine settimana, mentre quello straniero è venuto a soggiornare nei nostri hotel perché rappresentano una soluzione utile per visitare la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un ponte di successo, Montecatini fa il pieno di turisti negli hotel

