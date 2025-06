Un pomeriggio con Andreas Seppi | emozioni e sport a La Fiorita Tennis Padel Club

Un pomeriggio da sogno con Andreas Seppi al “La Fiorita Tennis Padel Club”! Giovedì 30 maggio, il celebre ex tennista ha regalato emozioni uniche durante una Masterclass straordinaria, organizzata da BiAuto Lexus Firenze. Questo evento non solo celebra il talento sportivo, ma riflette anche l'importanza crescente del tennis e del padel in Italia, sport che uniscono passione e comunità. Scopri perché seguire le orme di Seppi può ispirarti a superare i tuoi limiti!

È stata una giornata indimenticabile quella di giovedì 30 maggio al “La Fiorita Tennis Padel Club”, dove si è tenuta la Masterclass con Andreas Seppi, evento organizzato e promosso da BiAuto Lexus Firenze. L’ex campione italiano, tra i protagonisti assoluti del tennis internazionale, ha condiviso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Un pomeriggio con Andreas Seppi: emozioni e sport a La Fiorita Tennis Padel Club

