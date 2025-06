Un nuovo Portnoy Capolavoro comico e più fedele a Roth

Il capolavoro di Philip Roth torna in una nuova veste, più fedele e audace. "Portnoy" non è solo un romanzo: è un viaggio attraverso le nevrosi e l'identità, che risuona nel contesto odierno di ricerca di autenticità. La nuova traduzione, che abbandona il "Lamento", promette di rivitalizzare il dialogo su temi sempre attuali come la libertà di espressione e il conflitto interiore. Scopri perché questo libro continua a far discutere!

Milano, 3 giu. (askanews) - È stato il romanzo che ha dato la fama a Philip Roth ma, in un certo senso, anche quello che lo ha perseguitato per tutta la vita, quasi stringendolo in una gabbia. Oggi, 56 anni dopo la prima edizione e sette dopo la morte di Roth, "Portnoy's Complaint" torna con una nuova traduzione italiana che cancella il "Lamento" e lascia soltanto "Portnoy". Abbiamo incontrato Matteo Codignola che per Adelphi ha curato la nuova versione. "L'illusione di avere un occhio vergine su queste cose è ridicola - ha detto lo scrittore ad askanews - però il libro aveva bisogno di essere un po' guardato come se non fosse successo niente, di essere un po' scrostato da tutto quello che inevitabilmente gli si era depositato sopra in 60 anni di vita, una vita molto intensa poi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un nuovo Portnoy, "Capolavoro comico e più fedele a Roth"

