Un maniaco in centro Allarme fra le studentesse | Si spoglia e si tocca

Un episodio inquietante ha scosso il centro città: un uomo si è esibito in comportamenti osceni davanti a studentesse, approfittando della calma domenicale. Questo avvenimento non è solo un fatto isolato, ma mette in luce un problema crescente di sicurezza urbana, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani. La necessità di un ambiente protetto è più urgente che mai. La comunità deve unirsi per garantire spazi sicuri e dignitosi per tutti.

Ha fatto il proprio "comodo", praticamente agendo indisturbato, in una città semi deserta per la prima domenica da sold out sul Litorale. Si è appostato all’ora di pranzo nei pressi dell’aula studio Pacinotti, frequentatissima dagli universitari in vista della sessione d’esame estiva, per mostrare i genitali e palparsi di fronte ad alcune giovani malcapitate. "Ero in compagnia di una mia amica – racconta una ragazza -, stavamo costeggiando a piedi le mura cittadine nella zona del Polo Fibonacci, all’altezza del supermercato Conad, quando un uomo di mezza età ha alzato i pantaloncini da ginnastica mostrandoci i genitali e si è palpato ripetutamente fissandoci intensamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Un maniaco in centro". Allarme fra le studentesse: "Si spoglia e si tocca"

