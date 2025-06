Un Liceale del Sul-Isole totalizza 36 punti in meno rispetto ad un coetaneo del Nord Est I dati

I dati INVALSI 2022-23 mettono in luce una realtà allarmante: un liceale del Sud totalizza 36 punti in meno rispetto a un coetaneo del Nord Est. Questa disparità, alimentata anche dalla scelta dell'indirizzo di studio, è sintomo di un sistema scolastico che non riesce a garantire pari opportunità. È un richiamo urgente a riflettere su come investire nella formazione e nel futuro dei nostri giovani, affinché nessuno resti indietro.