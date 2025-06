Un indice sui parassiti per proteggere gli animali domestici

Con l'estate alle porte, la protezione dei nostri amici a quattro zampe diventa cruciale. Elanco, in collaborazione con il professor Emanuele Brianti, ha creato un indice sui parassiti, un innovativo strumento per difendere i nostri animali da zecche e zanzare. In un periodo in cui il benessere animale è sempre più al centro dell'attenzione, questo approccio rappresenta un passo avanti fondamentale per garantire la salute dei nostri compagni di vita. Non sottovalutare la prevenzione!

Milano, 3 giu. (askanews) - Con l'arrivo del caldo per gli animali da compagnia aumentano i rischi legati ai principali parassiti esterni come per esempio zecche, zanzare e flebotomi. Per questo Elanco, azienda globale che opera nel mercato della salute degli animali ha messo a punto in collaborazione con il professor Emanuele Brianti, dell'Università di Messina, e con il centro meteorologico 3Bmeteo, un nuovo servizio gratuito, che fornisce indicazioni previsionali giornaliere sul rischio connesso ai principali parassiti esterni. Disponibile sul sito e sull'app di 3Bmeteo, l'Indice di Rischio Parassitario (IRP) è il primo nel suo genere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un indice sui parassiti per proteggere gli animali domestici

